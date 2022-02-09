TUZ GÖLÜ'NÜN SU SEVİYESİ YÜKSELMEYE BAŞLADI

AKSARAY (DHA) - TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olarak bilinen, kuraklık nedeniyle küçülme tehlikesi yaşayan Tuz Gölü'nde su seviyesi, son yağan karla yükselmeye başladı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, İç Anadolu Bölgesi'nin son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldığını belirterek, " Tuz Gölü'nün su seviyesi yükselmiş durumda. Tuz Gölü tekrar flamingo cenneti olacak" dedi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırlarındaki Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için 'kapalı göl' özelliği taşıyor. Ülkenin tuz ihtiyacını büyük oranda karşılarken, çoğu flamingo olan kuşların göç yolunda bulunmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Kış mevsiminde Aksaray, Ankara ve Konya bölgesinde yoğun kar sonrası eriyen karları besleyen kanallardan suların göle ulaşmasıyla su seviyesi yükselmeye başladı. Aksaray Belediyesi de şehir merkezinden temizlenen karı Tuz Gölü havzasını besleyen kanallara döküldü. 10 gün boyunca süren çalışmalar neticesinde 2 bin 500 kamyon kar, şehir merkezinden iş makineleriyle kanallara taşındı.

'FLAMİNGO YAVRULARININ ÖLMESİ HERKESİ ÜZMÜŞTÜ'

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, geçen yıl flamingo yavrularının öldüğünü hatırlatarak, "İç Anadolu Bölgesi, son 20 yılın en yüksek kar yağışını aldı. Bu yağan karı iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü'nde flamingo yavruları ölmüştü. Bu olay Türkiye'de herkesi üzmüştü. Şu anda Tuz Gölü'nün su seviyesi yükselmiş durumda. Bu olay gerçekten çok güzel. Tuz Gölü tekrar flamingo cenneti olacak. Tuz Gölü havzasında ciddi oranda vahşi sulama yöntemi çok fazla. Bunun hep birlikte önüne geçmemiz gerekiyor. Şu anda Tuz Gölü bölgesinde masmavi bir görüntü var. Aksaray Belediyesi de yağan karları toplayıp 2 bin 500 kamyon dolusu karı ırmağa döktü" diye konuştu.