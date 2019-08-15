Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde vatandaşlar Tuz Gölüne akın etti.

15.08.2019 13:09
Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

Kurban Bayramı tatilinin dönüşünde vatandaşlar Tuz Gölüne akın etti. Ankara, Konya ve Aksaray illerinin ortasında yer alan Tuz Gölü, Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler çıplak ayakla Tuz Gölü'nde yürüyüş yaparken kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tuz Gölü, doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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