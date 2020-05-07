Tuz Gölü Havzası'nda 71 endemik bitki türü tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tuz Gölü Havzası'nda 71 endemik bitki türü tespit edildi

Tuz Gölü Havzası'nda 71 endemik bitki türü tespit edildi
07.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:44

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü Havzası'nda dünyada eşi olmayan 71 endemik bitki türü tespit ettiklerini, geçen yıldan bugüne 20 bin 381 yavru flamingonun Tuz Gölü'nde hayata gözlerini açtığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü Havzası'nda dünyada eşi olmayan 71 endemik bitki türü tespit ettiklerini, geçen yıldan bugüne 20 bin 381 yavru flamingonun Tuz Gölü'nde hayata gözlerini açtığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından Tuz Gölü Havzası'ndaki kuş ve bitki türlerine yönelik bugüne kadar yaptıkları bilimsel araştırmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Tuz Gölü Havzası'nın Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olduğunu ve sadece Türkiye'de değil dünyada da ender bulunan doğal değerleri barındırdığını belirten Kurum, "Tuz Gölü Havzası'nda bugüne kadar yaptığımız bilimsel araştırmalar neticesinde dünyada eşi olmayan 71 farklı endemik bitki türü tespit ettik. Bu endemik bitkiler, tuza ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği bu dönemde dünyamız için çok kıymetli bir kaynak. Ayrıca Tuz Gölü Havzası'ndaki 226 bitki türünün 8'i yeni keşfedilen bitki türleri arasında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

?"Ülkemizin en büyük flamingo kolonisi bu tabiat harikasında"

Tuz Gölü'ne ait görselleri de paylaşan Kurum, dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan ve Türkiye'nin tuz üretimini büyük ölçüde ihtiva eden gölün zengin bitki örtüsünün yanı sıra 17 takım, 34 familyaya ait toplam 101 kuş türüne ev sahipliği yaptığını da belirtti.

Türkiye'nin de taraf olduğu birçok uluslararası anlaşma çerçevesinde korunması gereken türler arasında yer alan Türkiye'nin en büyük flamingo kolonisinin bu tabiat harikasında yaşadığına dikkati çeken Kurum, "Geçtiğimiz yıldan bugüne 20 bin 381 minik flamingo Tuz Gölü'nde hayata gözlerini açtı. ?Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü Havzası'nda yaşayan bitki ve kuş türlerini korumak için Bakanlık olarak izleme çalışmalarımız aralıksız sürecek. Bin yıldır Anadolu'yu mesken tutan, zarafetin simgesi allı turnalarımız her zaman türkülerimizi, deyişlerimizi süsleyecek.?" değerlendirmesinde bulundu.

Flamingoların tercihi Tuz Gölü

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, çevresinde yer alan Tersakan, Düden, Bolluk, Eşmekaya, Akgöl ve Köpek gölleriyle su kuşları için önemli üreme ve kışlama bölgeleri arasında bulunuyor, nesli tükenmekte olan flamingolar, bozkır kartalı ve toylar için habitat niteliği taşıyor.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde 2003'ten beri yapılan flamingo türünün popülasyon izleme çalışmaları kapsamında 2008'de 1610 yavru, 2013'te ise 20 bin 292 yavru tespit edildi.

Tuz Gölü'ndeki yavru sayısı, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Akdeniz ve Batı Afrika Bölgeleri ile kıyaslandığında en yüksek sayıya ulaştı.

Ancak Tuz Gölü'ndeki yavru sayısı 2014'te ani bir düşüşle 2 bin 893'e indi. 2016'da Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yaptırılan sayımlarda Tuz Gölü'nde 9 bin 564 yavru tespit edildi. 2017'de 11 bin 79, 2018'de 12 bin 746 olan yavru sayısı, 2019'da 20 bin 381 yavru ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı Haberler
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BBDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
Gıda yardımını beğenmeyen Tunuslu jiletle kendini yaraladı
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Sezen Aksu Ajda Pekkan
Spor Falcao Loris Karius Sergen Yalçın Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura Haziran
Şu an buradasınız: Tuz Gölü Havzası'nda 71 endemik bitki türü tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 16:23:33. #1.14#
title