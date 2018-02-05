Tuyub Başkanı Akdağ'a Ziyaret

Milli atlet Emrah Öztürk, Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ'ı ziyaret etti.

Akdağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 4'üncü Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda özel kategoride koşacak Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk'ün başarılı bir sporcu ifade eden Akdağ, "Milli atlet Öztürk, maratonun ilkine katılarak özel kategoride derece yapmıştı. Öztürk'ün bu yılki hedefi de yine kürsüye çıkmak. Atletimize başarı diliyorum." dedi.

Akdağ, Öztürk'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi de verdi.

Öztürk de Akdağ'a teşekkür ederek derneğin yaptığı çalışmalarda başarı diledi.