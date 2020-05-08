Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 73 bin 747 TL
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Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 73 bin 747 TL

Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 73 bin 747 TL
08.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:29

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen bir endemik bitki türü olan 'tüylü çan çiçekleri' açmaya başladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen bir endemik bitki türü olan 'tüylü çan çiçekleri' açmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde de yer alan çiçeğin koparılması veya sökülerek taşınmasının bu yılki cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güney kesimlerinde, havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece bu bölge yetişen endemik bitki türlerinden olan 'tüylü çan çiçekleri' açmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nin 'hassas' kategorisinde de yer alan çiçeğin yüzünü gösterip toprağı süslemesi doğaseverleri heyecanlandırdı. Daha çok kayalık alanlarda öbekler halinde açan bu nadir çiçek, sadece uzaktan seyredilebiliyor. Çünkü çiçeği koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka bir yere taşımanın bu yılki belirlenen cezası 73 bin 747 TL.

'TOPLAM 804 BİTKİ TÜRÜNE EVSAHİPLİĞİ YAPIYOR'Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın sahip olduğu eşsiz doğası sayesinde 6'sı endemik olmak üzere toplam 804 bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Milli Park'taki endemik bitki çeşitliği çok fazla. Tüylü çan çiçeği dışında kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, nakil çiçeği, büyük çiçekli mürdümük, Anadolu ebegümeci, dam koruğu ve kum zambağı da koruma altında olan diğer türler arasında yer alıyor" dedi.'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık ise doğaseverlere çeşitli uyarılarda bulundu. Endemik bitki türlerini koparmanın veya zarar vermenin yüksek cezası olduğunu ifade eden Aşık, "Covid-19 salgını nedeniyle Milli Park ziyaretçilere kapılarını kapadı. Bu süre zarfında biz de peyzaj düzenlemesi yapıp hazırlıklarımızı tamamladık. Kapılarımızı açtığımızda misafirlerimizi yeni yüzümüz ile karşılayacağız. Doğaseverler de endemik bitki türlerini görme fırsatını yeniden elde edecek" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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