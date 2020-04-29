Tüylenme sorununu hafife almayın; tümör riski var
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Tüylenme sorununu hafife almayın; tümör riski var

Özellikle kadınlardaki tüylenme sorununun hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M.

Tüylenme sorununu hafife almayın; tümör riski var
29.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:01

Özellikle kadınlardaki tüylenme sorununun hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. M. Muzaffer İlhan, "Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren polikistik over sendromu, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenmeye neden olur. Ayrıca, yumurtalık veya böbreküstü bezi kaynaklı çeşitli tümörler gibi hastalıklar tüylenme gelişimine sebep olabilir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, tüylenme probleminin altında birçok nedenin olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Tüylenmenin ortaya çıkmasında hormonların büyük rol oynadığını belirten Doç. Dr. İlhan, "Tüylenme; kalın, sert ve koyu renkli kılların dudak üstü, çene, göğüs, göbek çevresi, sırt ve bel gibi bölgelerde fazla şekilde büyümesidir. Tüylenmenin ortaya çıkmasında ciltteki kıl folikülleriyle erkeklik hormonlarının arasındaki etkileşim önemli rol oynar. Bu durum erkeklik hormonlarının düzeyindeki bir artışın sonucu olabileceği gibi kıl foliküllerinin duyarlılık artışından da kaynaklanabilir. Erkeklik hormonlarının artışı yumurtalık veya böbrek üstü bezi kaynaklı olabilir" diye konuştu.

YUMURTALIK TÜMÖRLERİNE DİKKAT

Tüylenmenin şiddeti ve tedavi gerekip gerekmediği hekimler tarafından yapılan özel skorlama yöntemleriyle tespit edildiğini aktaran Doç. Dr. İlhan, özellikle kadınlardaki tüylenmenin en önemli sebebinin polikistik over sendromu (PKOS) olduğuna işaret etti.

Doç. Dr. İlhan, "Bu sendromda tüylenmeye adet düzensizliği ve yumurtalıklarda kist gelişimi eşlik edebilir. Bunun dışında konjenital adrenal hiperplazi, cushing sendromu, yumurtalık veya böbreküstü bezi kaynaklı çeşitli tümörler gibi hastalıklar tüylenme gelişimine sebep olabilir. Tüylenme ile başvuran her hastada altta yatabilecek bu hastalıklar mutlaka araştırılmalıdır. Bazen ise altta hiçbir hormonal hastalık bulunamaz ve bu duruma idyopatik hirsutizm denir. Ancak idyopatik hirsutizm tanısı konmadan önce olası diğer hastalıklar için gerekli muayene ve tetkikler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ALTTA YATAN HASTALIĞA GÖRE TEDAVİ

Tüylenme rahatsızlığının tedavisinin altta yatan hastalığa ve tüylenmenin şiddetine göre belirlendiğini ifade eden Doç. Dr. İlhan "Altta önemli bir hastalık olmayan bazı obez vakalarda sadece kilo vererek bile tüylenme tedavisinde önemli oranda düzelme görülür. Altta yatan hastalık bulunmayan vakalarda ağda ve lazer tedavisi uygulanabilir. Gerekli vakalarda doğum kontrol hapları veya erkeklik hormonlarını bloke eden ilaçlar kullanılabilir. Kıl folikülün yarı ömrü uzun olduğu için ilaç tedavisiyle düzelmenin zaman alıp 6 ayı bulabileceği bilinmelidir" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: DHA

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