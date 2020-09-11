TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan destek ve birlik çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan destek ve birlik çağrısı

Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sorunlar yaşayan özel yurt işletmeleri için destek talebinde bulundu.

TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan destek ve birlik çağrısı
11.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:23

Tüm Özel Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sorunlar yaşayan özel yurt işletmeleri için destek talebinde bulundu.

Baydar, yaptığı yazılı açıklamada, özel yurt işletmecilerinin zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, Kovid-19'un, ortaya çıkardığı olumsuz durumdan en çok kendi sektörlerinin etkilendiğini bildirdi.

Bu durumun çok ciddi kayıplar yaşamalarına neden olduğunu vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:

"Sektör olarak içinde bulunduğumuz bu zor koşulların altından kendi imkanlarımızla kalkılabilecek durumda değiliz. Neredeyse tamamen yok olma noktasındayız. Devletinin yanında, milletinin hizmetinde olan bu sektörün ayakta kalarak, vergi ödemeye devam edebilmesi için acil olarak desteğe ihtiyacımız vardır. Sendika yönetimi olarak Kovid-19 nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almalarından sonraki süreçte sektörümüzün ekonomik anlamda uğradığı kayıpların bilançosunu hazırlayıp, siyasi, bürokratik ve hukuki platformlarda gündeme taşıyarak sektörümüzün kayıplarını en aza indirebilmenin çarelerini aramamız gerekmektedir. Bu fırtına şüphesiz ki geçecektir. Şimdi cevabını aradığımız bu olumsuz koşulların ne kadar devam edeceği, ne kadar hasar bırakacağı ve nasıl eskiye dönüleceğidir. ya birlik olup geleceğimizi kurtaracağız ya da tek tek yok olup gideceğiz. Bu nedenlerle birlikte hareket etmemiz, güç birliği içinde olmamız, sektörümüzün sorunlarını çözüme kavuşturmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: TÜYİSEN Genel Başkanı Baydar'dan destek ve birlik çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 20:26:29. #1.15#
title