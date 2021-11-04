TÜYİSEN Başkanı Baydar, özel yurtların birçoğunda doluluk oranının yüzde 50 ve altında olduğunu açıkladı

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, ülke genelinde özel yurtların birçoğunda doluluk oranının yüzde 50 ve altında olduğunu bildirdi.

Baydar, yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan 'özel öğrenci yurtlarının çok pahalı olduğu, öğrencilerin barınabileceği yurtlarda yer kalmadığı' iddialarına cevap verdi.

Sektör temsilcileri dışında herkesin konuyla ilgili fikir beyan etmesinden yakınan Baydar, konuşulanların aksine ülke genelinde özel yurtların birçoğunda doluluk oranlarının yüzde 50 ve altında olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin barınma konusunun ciddiye alınması gereken bir iş olduğunu belirten Baydar, "Bedava yemek, bedava yatak gibi vaatlerin sonuçlarını, yakın geçmişte hain FETÖ kalkışmasıyla çok acı bir şekilde gördük. Öğrenci yurtlarının gençlerimizin istikbalini engelleyecek siyasi oluşumlara alet edilmemesi adına kamuoyunun dikkatini çekmek isteriz." diye konuştu.

Özel yurtların devlet tarafından desteklenmesini talep eden Baydar, şöyle konuştu:

"Özel yurtlar sektörün bir nevi kurtarıcısı, yardımcı elemanı durumundadır. Sektör içi büyük önem arz eden özel yurtların devlet tarafından desteklenir hale gelmesi, bu konuda devletin elini güçlendirecek ve yasadışı gelişmelere karşı önlem durumuna götürecektir. Bu vesileyle hem kayıt dışı öğrenciler, kayıt altına alınmış olacak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, gayri ahlaki yapıların, uyuşturucu ve terör gruplarının ortamına bırakılmayacaktır."

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