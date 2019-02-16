Tüyap'tan Eskişehir'de Üç Fuar Birden

TÜYAP AŞ, 21-24 Şubat'ta Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenleyeceği üç fuar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılının son ayında hizmete sunulan Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezindeki eş zamanlı üç fuara şehir merkezi ve çevre illerden on binlerce ziyaretçi beklendiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ETO Başkanı Metin Güler, şunları kaydetti:

"Düzenlenecek olan fuarlar sayesinde mobilya başta olmak üzere, kuyumculuk, fotoğrafçılık, kozmetik ve bakım sektörüne hareketlilik gelecek. Ayrıca şehirdeki reklamcılık ve hizmet sektörünün de gerçekleştirilen fuar sayesinde daha fazla iş yapma imkanı bulduğunu söyleyebiliriz. Fuarlarda stant açan firmaların neredeyse tamamının Eskişehir firmasının olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede Eskişehirli firmalara yeni kazanç kapısı sağlanıyor."

Belediyeler tarafından fuar alanına ücretsiz servisler düzenleneceğini aktaran Güler, tüm Eskişehirlilerin bu etkinliklere davetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA