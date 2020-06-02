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TÜYAP'ın Eskişehir'deki bazı fuarlarının yeni tarihleri belirlendi

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilecek 2 fuarının yeni tarihleri belli oldu.

TÜYAP'ın Eskişehir'deki bazı fuarlarının yeni tarihleri belirlendi
02.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:45

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından Eskişehir'de gerçekleştirilecek 2 fuarının yeni tarihleri belli oldu.

TÜYAP'tan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler ve yaşanan seyahat engelleri sebebiyle bu yıl içinde düzenlenmesi planlanan iki fuarın 2021 yılına ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada "TÜYAP Eskişehir tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan Eskişehir Mobilya Fuarı 16-21 Şubat 2021 tarihine, Eskişehir Endüstri Fuarı 25-28 Mart 2021 tarihine ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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