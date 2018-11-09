Tüyap Akademi Özgün Programlarıyla Eğitim Alanında Faaliyette

Böylelikle fuarcılık sektörüne olan gönül borcunu; ekonominin itici gücünü oluşturan çeşitli sektör kuruluşlarının, özellikle küçük ve orta boy işletmelerin farkındalıklarını arttırarak ve geleceğin fuarcılarını yetiştirip sektöre katarak yerine getirmeyi hedefliyor.

Deneyimli eğitmen kadrosu ile birlikte, Türkiye'de Sabancı Üniversitesi EDU ve Almanya'da Ravensburg Üniversitesi ECE akademik işbirlikleri ve katkılarıyla tasarlanmakta olan; fuarcılık endüstrisine yönelik mesleki, iş dünyası hedefli profesyonel ve kişisel gelişim programlarını 2019 itibarıyla Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi içinde yer alan TÜYAP AKADEMİ Bölümünde hayata geçiriyor.

Günümüz iş dünyasında değişen rekabet koşulları içinde fuarlardan yola çıkarak; gelecekte fuarcılık mesleğinde kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin, iş dünyasında fuar katılımcısı firmaların iletişim, etkinlik yönetimi, pazarlama ve satış alanında çalışmakta olan profesyonellerinin ve fuarlarda çözüm ortağı işkollarında faaliyet gösteren iş gücünün gelişimine yönelik tasarlanmış özgün eğitim içerikleri ile TÜYAP AKADEMİ "fark" yaratmak hedefiyle faaliyetlerine başlıyor.