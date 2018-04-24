Tüyap Adana 6. Çukurova Otoshow Fuarı Büyük Bir Coşku İle Açıldı

Büyük merak ve heyecanla beklenen Fuar, protokolün katılımı ile görkemli bir törenle açıldı. 6 gün boyunca otomobil tutkunları ağırlayacak olan Fuarın, otomobil sektörüne ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Fuarın açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz; " 6. Çukurova Otoshow Fuarımızın bölgedeki araç satışlarına olumlu katkı yapması bekliyoruz. Ticari hareketliliğin yaşanacağı fuarımızda; her segmentten otomobil, SUV, 4x4, hafif ticari araçlar, kamyonetler ve pick-up'lar sergileniyor. Otomotiv sektörüne hayırlı olmasını temenni ettiğimiz Fuarımıza, tüm otomobilseverleri Fuarımıza bekliyoruz" dedi.

Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği Fuar, kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılış törenine; TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Valisi Mahmut Demirtaş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Kordinatörü Hayri Erce, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Çukurova Fuarcılık Genel Müdürü Burak İnceoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği ve Çukurova Yetkili Otomobil Satıcıları Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Fuar; Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık A.Ş. desteği ile düzenleniyor. 5 yıllık bir aradan sonra açılacak olan 6. Çukurova Otoshow Fuarı, bölgede büyük ses getirecek. Her segmentte aracın sergileneceği fuar, 6 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Otomotiv sektörüne canlılık getirmesi planlanan 6. Çukurova Otoshow Fuarı hakkında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz; "Fuarımızda özel araçların bulunacağı bir alan da oluşturduk. Bu alanda; klasik araçlar, motosikletler ve elektrikli araçlar sergilenecek. Görsel bir şölenin yaşanacağı Fuarımızda, özel araç şovları da yapılacak."dedi.

Fuarlar büyüyor, Adana gelişiyor

Adana'nın Fuarlarla anılan bir kent haline geldiğini belirten Alagöz, "2014 yılında fuarlarımızı toplamda 455 bin 11 kişi ziyaret ederken 2017 yılında fuarlarımızı 710 bin 831 ilgili ziyaret etti. Ziyaretçi sayımızda yüzde 56'lık bir artış yaşadık. Katılımcı sayımız yüzde 10 artarken fuarlarımız ise yüzde 8'lik bir büyüme kazandı. Yurt dışı alım heyetlerimiz ise yüzde 64'lük bir artış göstererek hem şehre hem fuar katılımcılarına hem de esnafımıza önemli kazançlar sağladı." dedi.

Alagöz; "Son 4 yılda; Kitap Fuarımız yüzde 22, Tarım Fuarımız ise yüzde 23 oranında büyüme kaydetti. Bu büyümeler bizleri oldukça memnun ediyor. Fuarlarımızı büyütmek, ekonomiye katkı sağlamak için tüm ekibimiz ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Fuarlar kenti olarak anılmaya başlayan Adanamızda Fuarlar büyüyor, Adana gelişiyor." diye konuştu.

Tarihe küçük bir yolculuk

Fuar'da klasik araçlar da sergileniyor. TÜYAP Adana Klasik Araç Müzesi'ndeki yaklaşık 40 araç, ziyaretçileri tarihte küçük bir yolculuğa çıkarıyor. 50-60-70 model araçların sergileneceği Fuar'da, eski ve yeni bir araya gelecek. Fuarda, klasik araçların yanı sıra vosvoslar da yer alıyor.

Üniversiteler araçlarını sergileyecek

Fuar'da; Çukurova ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakülteleri öğrencileri kendi yaptıkları elektrikli araçları sergileniyor. Mersin Üniversitesi Encülüs, Myrtys ve Regma adlı araçlarını ile fuara katılırken Çukurova Üniversitesi 2 farklı takım olarak 2 ayrı elektrikli aracını tanıtıyor.

Otofest'te drift şov

6. Çukurova Otoshow Fuarı kapsamında 29 Nisan Pazar güzü 13.00 ile 17.00 arasında Otofest düzenlenecek. Otofest kapsamında Oral Güler drift şov yaparken chooper gösterisi de yapılacak.

Girişlerin ücretli olduğu 6. Çukurova Otoshow Fuarı'nı, 24-25-26-27-28 Nisan tarihleri arasında 10.00-21.00 saatlerinde, 29 Nisan'da ise 10.00 ile 20.00 ziyaret edilebilirsiniz.