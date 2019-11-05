TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı

05.11.2019 13:24

TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı, 250 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, fuarda bir yandan yerli ve yabancı konukları ağırlarken, diğer yandan tarım, sera ve bahçe teknolojilerindeki en son gelişmelerin vitrine taşındığını söyledi.

Valilik olarak üreticilerin ve sanayicilerin her zaman olduğu gibi yanında yer alacaklarını anlatan Demirtaş, " Tarım sektörü, bu topraklarda kent ekonomisinin lokomotifidir. Adana, 2018 yılında 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye tarımının başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ülke ekonomisine sağladığımız bu katkının sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz doğrularımızı çoğaltmaktan, eksiklerimizi gidermekten ve yanlışlarımızı düzeltmekten geçiyor." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuarın ülkede yabancı ziyaretçi bakımında öne çıkan organizasyonlardan olduğunu belirtti.

Alagöz, "Geçtiğimiz seneye nazaran bu sene yüzde 17'lik bir artışla 16 farklı ülkede 300'ün üzerinde yabancı iş insanını fuarımızda bu yıl misafir ediyoruz. Çukurova'nın bereketli toprakları, aynı zamanda bereketli bir iş platformunun da kurulmasına destek oldu. " dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Kentte 250 katılımcıyla kapılarını açan fuarı, 16 ülkeden 300 kişilik yurt dışı alım heyeti ziyaret edecek.

Modern tarım ve bahçeciliğin ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojiye ulaşabilecek fuarda 8 Kasım'da 9. Geleneksel Bal Yarışması gerçekleştirilecek.

Fuar, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA