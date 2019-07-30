TÜVTÜRK'ten 'randevu hizmeti ücreti' uyarısı

Kurumun hiçbir internet sitesi ve çağrı merkeziyle bağının veya iş birliğinin bulunmadığını açıklayan TÜVTÜRK, araç sahiplerinin randevularını kurumun internet sitesi ve çağrı merkezinden ücretsiz alabileceklerini bildirdi.

TÜVTÜRK'ten 'randevu hizmeti ücreti' uyarısı

Kurumun hiçbir internet sitesi ve çağrı merkeziyle bağının veya iş birliğinin bulunmadığını açıklayan TÜVTÜRK, araç sahiplerinin randevularını kurumun internet sitesi ve çağrı merkezinden ücretsiz alabileceklerini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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