TÜVTÜRK'ten 'randevu hizmeti ücreti' uyarısı
Kurumun hiçbir internet sitesi ve çağrı merkeziyle bağının veya iş birliğinin bulunmadığını açıklayan TÜVTÜRK, araç sahiplerinin randevularını kurumun internet sitesi ve çağrı merkezinden ücretsiz alabileceklerini bildirdi.
Kurumun hiçbir internet sitesi ve çağrı merkeziyle bağının veya iş birliğinin bulunmadığını açıklayan TÜVTÜRK, araç sahiplerinin randevularını kurumun internet sitesi ve çağrı merkezinden ücretsiz alabileceklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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