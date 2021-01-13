Tüvtürk'te kredi kartı geçiyor mu? TÜVTÜRK araç muayene istasyonu için kredi kartı açıklaması nedir?

Araç muayenesi yetkili kurum olan TÜVTÜRK, sadece nakit olarak kabul ettiği muayene ücretleri için yeni bir sürece başlıyor. Normal şartlar altında kredi kartı kabul etmeyen TÜVTÜRK, yeni dönemde araç muayene ücretlerini kredi kartı ile kabul edebilecek. Peki, Tüvtürk'te kredi kartı geçiyor mu? TÜVTÜRK araç muayene istasyonu açıklama!

Araç muayenesi yetkili kurum olan TÜVTÜRK, sadece nakit olarak kabul ettiği muayene ücretleri için yeni bir sürece başlıyor. Normal şartlar altında kredi kartı kabul etmeyen TÜVTÜRK, yeni dönemde araç muayene ücretlerini kredi kartı ile kabul edebilecek. Peki, Tüvtürk'te kredi kartı geçiyor mu? TÜVTÜRK araç muayene istasyonu için kredi kartı açıklaması nedir? İşte detaylar haberimize...

TÜVTÜRK'TE KREDİ KARTI GEÇİYOR MU?

TÜVTÜRK kredi kartı ile ödeme imkanı imkanı için yeni bir gelişme gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamaya göre dijitalleşen Türkiye platformu içerisinde araçlarım sekmesi aracılığıyla TÜVTÜRK muayene ücretleri de kredi kartı ile ödenecek. İşte, TÜVTÜRK'te kredi kartı ödemesi hakkında detaylı bilgiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taşıtlarla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara aynı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan 'Araçlarım' ekranının hizmete girerek 56 milyon kez kullanıldığını, 379 bin ödeme işleminin bu ekrandan gerçekleştiğini belirtti. Oktay, "Beğeni toplayan 'Araçlarım' uygulamasına yönelik 2'nci faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlandığında; Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi, Araç Muayene Randevu ve Sorgulama, Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama, HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama gibi hizmetler de kapsama alınacaktır. Ayrıca, halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale gelecektir. 'Araçlarım' ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' hizmetleriyle daha da çeşitlenecektir" diye konuştu.