TÜVEK, Türkiye'nin madencilikte 'Milli Kütüphanesi' olacak - Haberler Ekonomi
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TÜVEK, Türkiye'nin madencilikte "Milli Kütüphanesi" olacak

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
TÜVEK, Türkiye'nin madencilikte

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının (TÜVEK) ülkenin madencilikte "Milli Kütüphane"si olacağını bildirdi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının (TÜVEK) ülkenin madencilikte "Milli Kütüphane"si olacağını bildirdi.

Cesur, TÜVEK binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, maden kaynaklarının arama ve üretimi esnasında kamu ve özel sektör tarafından yapılan sondajlarla elde edilen karot, numune ve jeolojik veri dokümanlarının TÜVEK bünyesinde arşivleneceğini söyledi.

TÜVEK'in ülkenin maden hafızasının oluşturulması ve sektörün hizmetine sunulması amacıyla kurulduğunu ifade eden Cesur, "Burası Türkiye'nin madencilikte 'Milli Kütüphane'si olacak. Madencilik faaliyetleri kapsamında yapılan tüm çalışmalara ait fiziksel ve sayısal verilerin TÜVEK'te arşivlenmesiyle üretilen bilgilere kolayca ulaşılabilmesi ve mükerrer çalışmaların önüne geçilerek, emek, zaman ve maliyet tasarrufu yanında çevrenin korunmasına da katkı sağlanıyor." dedi.

Temel atma töreninin 10 Mart 2020'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Cesur, TÜVEK hizmet binasının toplam 4 etap halinde 10 yılda tamamlanacağını bildirdi.

Cesur, hizmet binasının birinci etabının geçici kabulünün şubatta yapıldığını belirterek, "TÜVEK'te, 19 bin 350 metrekare arşiv alan, 2 bin 200 metrekare idari kısım, 293 metrekare numune inceleme/sunum odası, 1690 metrekare forklift dolaşım alanı, 1773 metrekare numune teslim, açma, loglama ve paketleme alanı, 193 metrekare taş kesme laboratuvarı, 97 metrekare 3D salonu, 521 metrekare ısı santrali ve depo olmak üzere toplam 26 bin 117 metrekare kapalı alan bulunuyor. TÜVEK, yaklaşık 4,5 milyon metre karot saklama kapasitesine sahiptir." diye konuştu.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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