: Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı

18.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:07

Geçtiğimiz akşam başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galası yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı galada Türkay'ın yaptığı gaf kısa sürede ortamı gerdi.

ROL ARKADAŞINA GÖNDERME YAPTI

Filmin başrol oyuncusu Onur Tuna, muhabirlere filmden bahsederken "Eğlenerek bu işi yaptık. Birlikte güzel sahnelerimizin olduğuna inanıyoruz." dedi. Tuna'dan sonra filmdeki kadın başrol olan Tuvana Türkya kamera karşısına geçti. "Herkesin içini ısıtacak bir film oldu" diyen Türkay sözlerine "Şimdiye kadar karşılaştıkları romantik komedilerden biraz farklı, ters köşe. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım izleyenlerde bunu hissederler klişelerine girmeyeceğim. Hiç kimse çektiği filmle alakalı 'Ben çok kötü bir film çektim; gitmeyin, izlemeyin' demez" diyerek devam etti.

Türkay'ın sözleri karşısında bozulan Onur Tuna ve Altan Erkekli'nin yaşadığı şaşkınlık ise yüzlerinden okundu.

"KÖTÜ NİYETLİ VE KÖTÜ KALPLİ OLDUĞUNUZ AKLIMDAN ÇIKMIŞ"

Alaycı konuşmaları ve tavırlarıyla kısa sürede tepki çeken Tuvana Türkay, Instagram hesabından sitemkar bir paylaşım yaparak şunları söyledi: "Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle ilgili espriler yaptık ve gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında 'Biz çekerken çok eğlendik' denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim 'Eğlenerek çektik' diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir."

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