Tuvana Büyükçınar'dan Boyner'e özel koleksiyon

Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar, Boyner'e yeni sezonda Boyner için birbirinden tarz yaza uygun 30 parçadan oluşan Beach in the City konseptinde kapsül bir koleksiyon hazırladı.

Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar, Boyner'e yeni sezonda Boyner için birbirinden tarz yaza uygun 30 parçadan oluşan Beach in the City konseptinde kapsül bir koleksiyon hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner, Tuvana Büyükçınar ile ikinci kez bir araya geldi.

Büyükçınar'ın Boyner'in özel markalarından Fabrika için hazırladığı Tuvanam x Fabrika yeni sezon koleksiyonu Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de modaseverlerle buluştu.

30 parçalık Tuvanam x Fabrika kapsül koleksiyonunda, çizgili elbiseler, gömlekler, bol pantolonlar ve son birkaç sezonun vazgeçilmezi kaftanlar yer alıyor.

Büyükçınar'ın imzası taşıyan kaftanlar, doğal elyaf ve desenli kumaşlar ile farklı kumaşların birleşimiyle oluşmuş parçaların ön planda olduğu koleksiyonda kullanılan 2021 yazının favori rengi fosforlu sarı, haki, yeşil, siyah ve beyaz renkleri ise yazın enerjisinden ilham alıyor.

Tuvana Büyükçınar'ın kendi giyim tarzından esinlenerek hazırladığı ve yaza uygun parçalar sunan Tuvanam x Fabrika koleksiyonu, genç ve tarz giyinmeyi seven kadınlara hitap ediyor.

Boyner, yepyeni koleksiyonlar ve farklı iş birlikleri ile moda dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız