Tuvalette Doğum Yapan Üniversite Öğrencisinden Akılalmaz Sözler: Hamileliğimden Haberim Yoktu

İstanbul Şişli'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, erkek arkadaşından hamile kaldı. Hamile olduğunu son ana kadar anlamayan ve karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yapan kız, bebeği çantasına koyup saklamaya çalışınca yakalandı. Genç kız, 'öz bebeğini öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANE TUVALETİNDE DOĞURDU

Burak H. ile sevgili olan B.H. hamile kaldı. B.H., geçen yıl nisan ayında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. B.H. tahliller için beklerken hastanenin tuvaletinde doğum yaptı.

BEBEĞİ ÇANTASINA KOYUP ÜZERİNİ KAPATTI

Bebeğin kordon bağını kopartan B.H. yanında bulunan çantanın en alt kısmına bebeği soktu. Ardından makyaj malzemelerini bebeğin üzerini kapatacak şekilde doldurdu. B.H. tuvaletten çıkıp lavabolara geldi. Bu sırada temizlik görevlisi hemşire Ayşegül Ö.'ye tuvaletten bir kadının uzunca bir süre çıkmadığını ve bebek sesi duyduğunu söyledi.

KANLAR İÇİNDE GÖREN DOKTOR MUAYENE ETTİ

Lavaboda B.H. ile karşılaşan hemşire, B.H.'nın üzerinde kan gördü ve hamile olup olmadığını sordu. B.H.'da hamile olmadığını söyledi. Bu sırada çantadaki bebeğin üzeri kapalıydı. B.H. kanamalı hasta olduğu için Kadın Doğum Acil Servisi'ne nakledildi. Muayene edilen B.H. doktora yine hamile olmadığını söyledi.

BEBEK, ÇANTADA AĞLAYINCA ORTAYA ÇIKINCA ANNE, TUTUKLANDI

Ancak yanındaki çanta, kadın doğum servisinde kalmıştı. Bebeğin ağlaması üzerine çantada bebek olduğu ortaya çıktı. Yapılan kontrolde kordonu boğazına dolandığı anlaşılan bebeğe canlandırma işlemi uygulandı. B.H. öz bebeğini öldürme teşebbüsü suçundan tutuklandı. Bebeğin babası Burak H. de bebeği tanıdı.

"DOĞUM ANINA KADAR HAMİLE OLDUĞUMDAN HABERİM YOKTU"

B.H. mahkemedeki ilk ifadesinde, "20 yaşında üniversite öğrencisiyim. Son ana kadar hamile olduğumu bilmiyordum. Adetim hiç kesilmedi. Hamilelikte sadece 4 kilo aldım. Lavaboda bebeği görünce şok oldum. Çok fazla kan kaybettiğimi anladım. Yanımdaki sırt çantama bebeği koydum. Başka türlü bebeği düşüreceğimi düşündüm.

"BEBEĞİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM, BABASIYLA DA EVLENDİM"

Bebeğimi öldürme eylemim olmadı. Bebeğimden 10 aydır ayrıyım. Eşim Burak da bebeği kabullendi. Doğum sırasından itibaren hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bayılmışım. Bebeğin babasıyla cezaevinde bulunduğum sırada evlendik" dedi.

"POLİSLER BENİ ARAYIP BABA OLDUN DEDİ"

Bebeğin babası müşteki Burak H. de, "Sporcuyum. Üniversite öğrencisiyim. Polisler beni arayıp, 'Baba oldun' dediler. B.H. hamile olduğunu bilseydi bana söylerdi. Biz de bu durumu aramızda çözerdik. Ailelerimiz arasında herhangi bir problem yoktur" dedi.

HAMİLE OLDUĞUNDAN SON ANA KADAR HABERİ YOKTU

B.H. ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın ikinci duruşması geçen hafta görüldü. Tutuksuz sanık B.H.'nın avukatı, "Biz kendimiz de psikiyatr uzmanından rapor alacağız. Tanıklarım vardır. Müvekkilimin iş arkadaşları, doğumun son anına kadar müvekkilimin çalıştığını ve hamile olduğundan haberi olmadığını bilen kişilerdir" dedi.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mahkeme B.H. gözlem altına alınarak Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasının beklenmesine ve bebeğin vücudundan meydana gelen yaralanmaların öldürücü nitelikte olup olmadığının tespiti için duruşmayı erteledi.

(Kaynak: Sabah)