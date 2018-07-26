Tuvalette Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz Aktürk, tuvalette bulduğu ve içinde bin lira nakit ve 10 bin lira limitli kredi kartının bulunduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Kızıltepe'de oturan 3 çocuk babası özel güvenlik personeli Yılmaz Aktürk (33), çalıştığı AVM'de devriye görevi yaptığı sırada tuvalette deri bir cüzdan gördü. Aktürk, cüzdanı yerden alarak içerisine bakmadan güvenlik merkezine teslim ederek, burada güvenlik kamerası önünde amirleriyle birlikte cüzdan ve içindekileri zapta geçirdi. Ardından AVM yönetimi cüzdanın sahibinin gazeteci İbrahim Aydoğan olduğunu tespit etti. Aydoğan ile iletişime geçen AVM yetkilileri cüzdanını alması için Aydoğan'ı AVM'ye davet etti. AVM'ye gelen Aydoğan'a cüzdanı teslim edildi.

Kul hakkından korktuğunu belirten güvenlik görevlisi Aktürk, "Dün AVM'de devriye olarak görev yapıyordum. Tuvaletleri kontrol ederken bir cüzdan olduğunu fark ettim. Cüzdanı güvenlik ofisimize bıraktım. Ondan sonra amirlerimize bilgi vererek böyle bir cüzdanın olduğunu söyledi. İbrahim Beye emanetini bugün teslim ettik. Bundan çok büyük bir mutluluk duyduk. Kul hakkına girdiği için önemli ve önemsiz her şeyi teslim etmeye çalışıyoruz" dedi.

Cüzdanı bulan güvenlik görevlisi ve AVM yönetimine teşekkür eden Aydoğan ise "Dün buraya geldim çıkıştı fark etmedim, eve gittim. Kredi kartım lazım oldu cüzdanımı çıkarmaya çalıştım, baktım cüzdanım yok. Sonra bir telaşa kapıldım. İçerisinde çok değerli kartlarım vardı. Tekrar alınması için uğraş isteyen işlemler vardı. Tabii sağa sola baktık evin her tarafına baktık bulamadık. Gazete bürosuna baktım orada da bulamadım. Sonra AVM'den arkadaşlarla görüştük. Bir cüzdan bulunduğunu söylediler. Ben de sabah gelir gelmez baktım cüzdanım burada. Görevli arkadaşımız Yılmaz Bey bulmuş. Allah ondan razı olsun. Bu dönemde böyle düzgün insanların var olması bizim için bir şanstır" diye konuştu. - MARDİN