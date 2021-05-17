Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı Bursa'da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen Emir Nihat tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı

BURSA - Bursa'da bir parkın ücretli tuvaletini kullanmak isteyen Emir Nihat tuvaletten çıkış sırasında turnikeli kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde akşam 20.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş parkta yürüyüş yaparken, tuvaleti kullanmak istedi. Tuvaleti kullanan gençler bir süre sonra çıkarken, bir kişi turnikeli kapının kilitlenmesi mahsur kaldı.

Arkadaşlarının yardımı ile polis ekipleri ve itfaiye haber verilerek 2 saat süren uzun uğraşlar sonucunda Emir Nihat sıkıştığı yerden kurtarıldı. Başına gelen talihsiz olaydan sonra derin bir nefes alan gencin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR