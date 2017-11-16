Tuvaleti ve Suyu Olmayan Evde Yaşayan Aileye Yardım

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dağlık alanda tuvaleti, suyu ve banyosu bulunmayan iki gözlü evde yaşam mücadelesi veren Dilektaş ailesi, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 'Paylaşarak Sevindir' ekibi tarafından yeni bir yuvaya kavuşturuldu.



Bencik Mahallesi Dibektaşı Küme Evleri mevkisinde ormanlık alana yakın baraka tipi evde oturan Dilektaş ailesi için yıllar önce Yatağan Kaymakamlığı tarafından mahalle merkezine yakın bir alanda ev inşa edildi. Evin kaba inşaatı tamamlandıktan sonra kaymakamın tayinin çıkması ile aile yeni eve taşınamadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan bir öğrenci, gezi sırasında ailenin yaşam standartlarının olumsuzluğunu fark ederek aileye başta gıda olmak üzere aralıklarla yardımda bulundu. Öğrencinin askere giderken arkadaşlarına aile ile ilgili bilgi vermesi üzerine diğer öğrenciler gıda yardımını sürdürdü.



Biri kız iki çocukları Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınan Dilektaş ailesi, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktan kullanma ve içme suyunu temin ederken, tuvalet ve banyosu bulunmayan evde televizyon ve telefon da bulunmuyor. Eski bir buzdolabı dışında dayanıklı tüketim malları bulunmayan aile, yemeklerini de yer ocağında yapıyor. Anne Ayşenur Dilektaş, konuşulanları anlamasına rağmen kendisi konuşurken farklı bir dil kullanıyor.



İHA'nın servis ettiği haberden sonra harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Paylaşarak Sevindir' ekibi, önce mahalle merkezindeki evde iyileştirme çalışması başlattı. Evde yapılan iyileştirme çalışmasının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan beyaz eşya ve diğer ev eşyaları ile yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Yeni yaşam alanında suya, televizyona, yeni koltuk takımlarına kavuşan Dilektaş çiftinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ayşenur Dilektaş ilk defa gördüğü çeşme musluğunun açılış ve kapanışını ekipten öğrenirken, koltuk takımlarının üzerinde mutluluğunu 'Paylaşarak Sevindir' ekibi ile paylaştı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Büyükşehir bünyesindeki sosyal projeler ile vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ve projeler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Paylaşarak Sevindir projemiz ile yardımsever vatandaşların bağışladıkları eşyaları evlerinden alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yatağan Bencik Mahallesi'ndeki Dilektaş ailesinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 'Paylaşarak Sevindir' ekibimiz tarafından yine hayırsever vatandaşlarımız tarafından bağışlanan eşyalar ile bu ailemiz yeni ve sıcak bir yuvaya kavuştu. Vatandaşlarımız Sosyal Yardım Merkezimizi arayarak eşyalarını bağışlayabilir ve talep ve ihtiyaçları için müracaatta bulunabilirler. Sosyal Yardım Merkezine giysi, ev eşyası, televizyon, bilgisayar, beyaz eşya, mutfak eşyası ve oyuncak gibi eşyalar bağışlanabiliyor" dedi. - MUĞLA