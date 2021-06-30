Tuvalete gizlenen uyuşturucuyu 'Toma' buldu
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Tuvalete gizlenen uyuşturucuyu 'Toma' buldu

Tuvalete gizlenen uyuşturucuyu 'Toma' buldu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 2 eve narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, 2 eve narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Toma' ile yapılan aramada, tuvaletin gider bölümüne gizlenen uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada kimlikleri belirlenen 7 şüphelinin, kente getirdiği uyuşturucuyu Altındağ ve Keçiören ilçelerindeki 2 evde sakladığı tespit edildi. Bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda B.K., H.Ö., M.Y., H.E., O.G., N.E. ve S.G. yakalandı. Evlerde narkotik köpeği 'Toma' ile arama yapıldı. Altındağ'daki evde, 'Toma'nın tuvalette gider bölümüne tepki vermesiyle tespit edilen gizli bölmede, uyuşturucu madde bulundu. Adreslerde 2 kilogram esrar, 10 bin ecstasy, 2 hassas terazi ve 10 bin 385 lira ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü

-------------------TOMA'nın tuvalette yaptığı arama TOMA'nın bulduğu uyuşturucular Evlerde yapılan aramalar Şüphelilerin emniyete getirmesi Genel detay  

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,

 


Tuvalete gizlenen uyuşturucuyu 'Toma' buldu
Tuvalete gizlenen uyuşturucuyu 'Toma' buldu
Tuvalete gizlenen uyuşturucuyu 'Toma' buldu
Tuvalete gizlenen uyuşturucuyu 'Toma' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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