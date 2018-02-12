Tuvalete Düşürdüğü Telefonunu Çıkarmak İsterken Kolundan Oluyordu
Çin'de tuvalete düşürdüğü telefonunu almak için kolunu borudan içeriye sokan adam bulunduğu yerde sıkışıp kaldı. Utancından yarım saat sesini çıkarmayan adam sonunda pes edip yardım çağırdı.
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesindeki Liuzhou şehrinde yaşanan olayda Tan isimli adam bir kafenin tuvalete iPhone marka telefonunu düşürdü. Telefonunu almak için yere yatıp kolunu içeri sokan adam tuvalet deliğine sıkışıp kaldı.
30 DAKİKA ÇABALADI
İçine düştüğü durumdan dolayı utanan adam yardım çağırmak yerine kendi çabaları ile kurtulmaya çalıştı. 30 dakika boyunca çabalayan adam sonunda bağırarak yardım istedi.
İTFAİYE KURTARDI
911 sterlin değerindeki iPhone 8 marka telefonunu düştüğü yerden alamayacağını anlayan adam kolunu da sıkıştığı yerden kurtaramayınca bağırışlarına gelenler itfaiyeye haber verdi. Şans eseri hiçbir kemiği kırılmadan kolu sıkıştığı yerden çıkartılan adam, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tan'ın telefonu ise bulunamadı.
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TELEFONUN ORADA NE IŞI VAR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Aynısı benim başıma geldi. Delikten çıkarabildim. Telefonu kurutup temizledim, başkasına sattım sonra.Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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ya o delikten çıkardığın teli nasıl kulağına götürüp milletle konuşucan.. gerçi belki de adam hattını almak için elini sokmuştur.. kötü düşünmeyelim :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gitti 4800 TL vayy beCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çindeyse geçin sıradan bir olayCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır