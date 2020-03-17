Tuvalete bıraktığı notlarla FETÖ'cüleri yönlendiren sanığın eylemleri iddianamede
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Gaziantep, Güncel

Tuvalete bıraktığı notlarla FETÖ'cüleri yönlendiren sanığın eylemleri iddianamede

Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında subaylardan sorumlu "müdür" konumunda olduğu iddia edilen eski öğretmen hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın gözaltındayken bile örgütsel faaliyetlerden vazgeçmeyip, tuvalete bıraktığı not kağıtlarıyla diğeri şüphelileri...

17.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:12
Tuvalete bıraktığı notlarla FETÖ'cüleri yönlendiren sanığın eylemleri iddianamede

Gaziantep'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında subaylardan sorumlu "müdür" konumunda olduğu iddia edilen eski öğretmen hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın gözaltındayken bile örgütsel faaliyetlerden vazgeçmeyip, tuvalete bıraktığı not kağıtlarıyla diğeri şüphelileri yönlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş bölgesinde subaylardan sorumlu "müdür" konumunda yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan eski öğretmen M.E.K. hakkında "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanığın gözaltında bulunduğu süreçte, gözaltındaki örgütün sözde "müdür yardımcıları"na etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermeye ikna edebileceğini belirterek, onlarla görüşme yapmak istediğini ifade ettiği aktarıldı.

M.E.K'nin yaptığı görüşmelerde diğer şüphelilere bildiklerini anlatmalarını söylediği ancak nezarethane tuvaletini kullandıktan sonra polisler tarafından yapılan kontrollerde, sanığın yemeklerin sarılı olduğu kağıtlara yazdığı notlarla diğer şüphelileri yüzeysel bilgi vermeleri konusunda uyardığının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede, sözde müdür ve müdür yardımcılarına terör örgütünün "İtirafçı olun ve bilinen deşifre olmuş örgüt elemanlarının isim ve eşkalini verin" talimatına uygun olarak hareket eden sanığın not kağıtlarına da bu yönde talimatlar yazdığı belirtildi.

Sanığın tuvalete bıraktığı 19 not kağıdının muhafaza altına alındığı aktarılan iddianamede, "Not içeriklerinden şüphelinin gözaltında bulunduğu süreçte bile örgüt hiyerarşisi içerisinde kendisine bağlı bulunan diğer şüphelilere talimatlar verdiği, örgüt yöneticisi olarak eylemlerine devam ettiği ve pişmanlık duymadığı sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Notlarda örgütsel talimatlar çıktı

Sanığın diğer şüphelilerden bildiklerinin hepsini anlatmamasını ve ifadelerini yüzeysel vermesini istediği notlardan bazıları şöyle:

"Verdiğin isimleri özellikle öğretmen öğrenci buraya yaz. Senden sonra bana sorarlar açığa düşmeyelim. Hem de seni doğrulamış olurum. Ayrıca dikkatini çeken bir husus varsa belirt kağıdı okuduğuna dair bir iz koy."

"Her seferinde kalem orada olacak. Kağıdın yanında. Gelişmeleri yaz. Dürüm kağıtları cebinde olsun. Okuduğun kağıdı yırt tuvalete at."

Sanığın yazdıklarına cevap verilmeyince bıraktığı notta da şu ifadeler yer aldı:

"Namık ne yapmaya çalışıyorsun. Bilgi ver, kimleri söyledin. Üçler ve onların durumunu yaz dedim ısrarla kaçıyorsun. Ne olduysa oldu, kaçmak da neyin nesi? Murat'a yazdığım iki kağıdı da yırtıp atmışsın derdin nedir? Üzerine sakın yırtma Murat'a yazdım dememe rağmen. Buraya bir açıklama yaz. Yoksa dünya ahiret irtibatımı keseceğim! (Not: Kağıdı bıraktığım şekilde aynen öyle koy.)"

Bu arada, sanığın adresinde yapılan aramada, ankesör kartları, numaraların yazılı olduğu not kağıtları, sahte kimlik ve çok sayıda sim kartı ile cep telefonu ele geçirildi.

M.E.K. hakkında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa ve Ankara'da daha önce hakkında açılan davalarla birleştirilmesi talebiyle bu illere gönderildi.

Kaynak: AA

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