Tuvalete atılan uyuşturucuyu narkotik polisi buldu
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Tuvalete atılan uyuşturucuyu narkotik polisi buldu

Uşak'ta narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonda şahısların panikle tuvalete attıkları uyuşturucu paketleri ise polisin dikkati sayesinde bulundu.

Tuvalete atılan uyuşturucuyu narkotik polisi buldu
17.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:53

Uşak'ta narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alınırken, operasyonda şahısların panikle tuvalete attıkları uyuşturucu paketleri ise polisin dikkati sayesinde bulundu.

Uşak İl Emniyet Müdürlü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştıkları şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şahıslara yönelik 28 polisin katılımıyla Uşak'ta 5 farklı, Denizli'de 1 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Polisin girdiği evlerden birine düzenlendiği operasyonda şüphelilerden biri panikleyerek uyuşturucu maddeleri tuvalete attı. Ekipler uyuşturucu maddeleri 'alaturka' olarak tabir edilen tuvaletten çıkardı.

Operasyonlarda 31 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı

Öte yandan, narkotik köpeği eşliğinde evlerde yapılan aramalarda 530 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 0,40 gram eroin, 8 adet extacy, 7,20 gram bonzai ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen Y.Ü.(32), A.E.(55), A.Ö. (38), R.Y. (36), M.Ç. (47) adlı 1'i kadın 5 zanlı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Toplamda 31 kişiye ise 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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