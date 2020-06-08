Tuvalet sırasında kavga çıktı, yumruklar tekmeler havada uçuştu
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Tuvalet sırasında kavga çıktı, yumruklar tekmeler havada uçuştu

Bakırköy sahilde tuvalet sırasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu.

Tuvalet sırasında kavga çıktı, yumruklar tekmeler havada uçuştu
08.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:17

Bakırköy sahilde tuvalet sırasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Kavga eden tarafları ise maddi hasarlı bir kazada tutanak tutan trafik polisleri ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilde akşam saatlerinde bulunan bazı vatandaşlar arasında tuvalet sırasında kavga çıktı. Sahilde bulunan tuvaletlerde başlayan kavga taraflardan birisinin kaçmasıyla yolun öbür tarafına taşındı. Kaçan bir şahsı kovalayan üç kişi, yolda araçların arasından tehlikeli bir şekilde geçtikten sonra bir genci yakaladı. Üç kişi yakaladıkları genç çocuğu tekme, tokat ve yumruklarla dövmeye başladı. O esnada yolda maddi hasarlı bir kaza için tutanak tutan trafik polisleri kavgaya müdahale etti.

Trafik polisleri kavga eden kişileri ayırdıktan sonra polis ekiplerini bekledi. Ekipler olay yerine gelerek şahısları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan kavga sonucu hafif yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla ayakta tedavi edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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