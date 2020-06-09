Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi
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Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi Bakırköy Sahili'nde tuvalet sırasında çıkan kavgada bir genci tekme, tokat ve yumruklarla döven 2 şüpheli tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

09.06.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:18

Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL - Bakırköy Sahili'nde tuvalet sırasında çıkan kavgada bir genci tekme, tokat ve yumruklarla döven 2 şüpheli tutuklama talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bakırköy Sahili'nde bulunan tuvaletlerde sıra nedeniyle yaşanan kavgada, 3 kişi bir genci yakalayarak tekme, tokat ve yumruklarla dövmüştü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün öğle saatlerinde savcıya ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlılardan Gürsel B. ve Yıldırım B. 'kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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