Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklandı
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Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklandı

Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklandı Bakırköy Sahili'nde tuvalet sırasında çıkan kavgada bir genci tekme ve yumruklarla döven 2 şüpheli tutuklandı.

09.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:00

Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL - Bakırköy Sahili'nde tuvalet sırasında çıkan kavgada bir genci tekme ve yumruklarla döven 2 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Sahili'nde bulunan tuvaletlerde yaşanan ve karşısındaki caddeye sıçrayan kavgada, 3 kişi bir genci yakalayarak tekme ve yumruklarla dövmüştü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 3 şüpheliyi de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, bugün öğle saatlerinde savcıya ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlılardan Gürsel B. ve Yıldırım B. 'kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, bir şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 'kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuvalet kavgasının 2 şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İHA

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