Tuvalet kavgasında cinayet sanığına müebbet istemi

26.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:20

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, dışarıda tuvaletini yaparken kendini uyaranlarla kavga ederken ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı (21) bıçaklayıp öldüren Müslüm Ayyıldız'ın (25) müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. Müslüm Ayyıldız kendisine "Neden burada köpek gibi tuvaletini yapıyorsun?" dendiğini, çıkan kavgada kendini korumak için bıçağı salladığını söyledi.

Gölcük Değirmendere'de 1 Ağustos gecesi meydana gelen olayda, iki grubun karıştığı kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay bıçaklandı. Atay kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Müslüm Ayyıldız mahkemece tutuklandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Müslüm Ayyıldız, Çağatay Burak Atay'ın ailesi, avukatlar ve tanıklar katıldı.

TUVALETİNİ YAPINCA UYARILDI'Öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan Müslüm Ayyıldız savunmasında, "Olay günü arkadaşlarımla birlikte Değirmendere sahilde alkol alıyordum. Orada tuvalet olmadığı için arkadaşlarımdan biraz uzaklaşarak tuvaletimi yaptım. Tuvaletimi yaptığım yerin yaklaşık 50 metre ötesinde kalabalık bir grup bulunuyordu. Bunlardan biri yanıma gelerek, 'Şerefsiz neden burada köpek gibi tuvaletini yapıyorsun?' dedi. Ben de arkadaşlarımın yanına döndüm" dedi.'OLAY BANA KÜFÜR EDİLMESİNDEN KAYNAKLI'Sinirlenerek grubun yanına gittiğini ifade eden Ayyıldız, "Olaya çok sinirlenmiştim. Geri dönerek bu konuyu konuşmak istedim ve grubun yanına gittim. Orada bana küfür eden şahsı sorduğumda bana vurmaya başlanıldı. Çok sayıda kişi bana vuruyordu. Aldığım darbelerin etkisiyle yere düştüm. O anda çalışmakta olduğum ve inşaat içinde kullandığım bıçağı, kendimi korumak amacıyla sallamaya başladım. Bu sallamanın sonucunda maktule bıçak isabet etmiş. Bana küfür eden kişi ile maktul aynı kişi değildir. Bu durum anlaşılınca oradan uzaklaştım. Yaklaşık 15 metre ötede beni yine durdurdular ve darp etmeye başladılar. Daha sonra polis geldi. Benim kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktur. Sadece o anda kendimi korumak amacıyla bıçağı sallıyordum. Olay tamamen bana küfür edilmesinden kaynaklı olarak başlamıştır ve kendini korumak için hareket etmem sonucunda olmuştur. Çok üzgün ve pişmanım" dediTANIKLAR DİNLENDİDuruşmada tanık olarak dinlenen O. E., "Sanık Muharrem ile arkadaşım S. bizden biraz uzaklaşarak tuvalete gitti. Bu sırada ileriden 'Burada bayan var' şeklinde bağırıldığını duydum. Ben de bağıranlara haklı bularak arkadaşlarımı geri çağırdım. Kendileri geri döndüler. Bu arada ben görmedim ama bu arkadaşlarımın yanına gelen bir kişi onlara ağır küfürler etmiş. Daha sonra sanık bizden uzaklaştı. Bir süre sonra bağrışmaları duyunca biz de o tarafa yöneldik. Ben ilk olarak bir bayanla karşılaştım. Kendisi sanığı oradan uzaklaştırmamızı istedi. Daha sonra bir arbede başladı, ben durumun bana uygun olmadığını düşünerek arkamı dönüp gitmeye başladım. O anda ise sanığı koşar bir şekilde gördüm. Geriye döndüğümde yerde yatan biri vardı. Ben kavga ve bıçaklama anını görmüş değilim" diye konuştu.Tanık S.Ç. ise ifadesinde, "Olay tarihinde arkadaşlarımla birlikte alkol alıyorduk. Ben tuvaletimi yaptım. Benden sonra sanık tuvaletini yaptı. Bu sırada üç kişi yanımıza gelerek bizi bu konuda uyardılar. Biz de haklı olduklarını söyleyerek gittik. Ben bu kişinin vurulma anını görmedim" dedi.

Duruşmada toplam 10 tanık dinlendi. Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA