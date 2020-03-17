Tuvalet kağıdı ve makarnanın ardından ABD'de silah almak isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu
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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Koronavirüs, Dünya

Tuvalet kağıdı ve makarnanın ardından ABD'de silah almak isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu

Koronavirüs salgınıyla beraber hükümetlerin aldığı karantina önlemleri sonrası dünyanın pek çok bölgesinde alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı, makarna gibi ürünlerin ardından ABD'de insanlar silah almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

17.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Tuvalet kağıdı ve makarnanın ardından ABD'de silah almak isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu

Koronavirüs salgınıyla beraber hükümetlerin aldığı karantina önlemleri sonrası dünyanın pek çok bölgesinde alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı, makarna gibi ürünlerin ardından ABD'de insanlar silah almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.


Kaliforniya eyaletinin San Bruno şehrinde bir silah dükkanı önünde oluşan uzun kuyruk görüntülendi. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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