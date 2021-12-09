Son dönemde gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış sonrası marketlerdeki etiketler sürekli değişiyor. Markete her gittiğinde şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, etiketlerdeki değişim hızına ayak uyduramıyor. Tuvalet kağıdı ve kağıt havlulara zam geldi mi, kaç tl oldu?

TUVALET KAĞIDI VE KAĞIT HAVLULARA ZAM GELDİ Mİ?

Zam sonrası ünlü bir markanın 32'li tuvalet kağıdı 97,50 TL'den 131,50 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdı 66,90 TL'den 90,25 TL'ye yükseldi. Aynı markanın 6'lı havlu kağıdı 25,75 TL'den 53,90 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 100'leri aştı.

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