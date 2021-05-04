Tuvalet hırsızları yakalanarak, tutuklandı
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Tuvalet hırsızları yakalanarak, tutuklandı

Tuvalet hırsızları yakalanarak, tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camii'nin tuvaleti son 4 ayda 3'üncü kez soyuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camii'nin tuvaleti son 4 ayda 3'üncü kez soyuldu. Tuvalet işletmecisi Mehmet Şahin'i isyan ettiren şüpheliler polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakaladı. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

Olay, Efeler ilçe merkezinde bulunan Bey Camii'nin tuvaletinde geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaleti açmak için gelen tuvalet işletmecisi Mehmet Şahin, kulübesindeki bozuk paraların çalındığını ve güvenlik kameralarına zarar verildiğini fark etti. Şahin'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeleri yaparak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tuvalet işletmesini Ocak ayında devraldığını ve o günden bu yana geçen 4 ay içerisinde tuvaletin 3 kez soyulduğunu ve çevreye zarar verildiğini belirten Şahin, hırsızlardan şikayetçi oldu. Şüpheli şahıslar, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Tuvalet hırsızları yakalanarak, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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