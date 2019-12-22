Tuvalate gizli kamera yerleştiren doktor gözaltına alındı
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Tuvalate gizli kamera yerleştiren doktor gözaltına alındı

BARTIN'da, aile sağlığı merkezinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. K.Ü. (50), evinin yan dairesinde oturan ve üniversitede okuyan 2 kız öğrenciyi gizli kamera ile görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı.

22.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:20
Tuvalate gizli kamera yerleştiren doktor gözaltına alındı

'da, aile sağlığı merkezinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. K.Ü. (50), evinin yan dairesinde oturan ve üniversitede okuyan 2 kız öğrenciyi gizli kamera ile görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Ü., serbest bırakılırken, Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Olay, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesi'ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi. Yan dairede bulunan kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara el koydu. Doktor K.Ü.'nün karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor K.Ü.'nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenilirken, Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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