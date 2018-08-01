- Tuva'da gövde gösterisi gibi askeri yarışlar başladı

TUVA - Sibirya'nın güneyinde bulunan Tuva Cumhuriyeti, çeşitli yarışların yapıldığı Uluslararası Askeri Oyunları'na ev sahipliği yapıyor.

Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan ve Sibirya'nın güneyinde bulunan Tuva Cumhuriyeti'nde "Ordu Oyunları" adı ile düzenlenen Uluslararası Askeri Oyunları gerçekleştiriliyor. Bir hafta sürecek yarışmalarda Rusya, Çin, Mısır ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin orduları kıyasıya bir yarış içinde. Ordular, tank yarışları, paraşütle atlama gibi 23 farklı kategoride mücadele edecek. Hafta sonu, askeri ralli yarışması yapıldı. Rusya, Çin, Mısır ve Özbekistan mücadele etti. Şuana kadar yapılan müsabakalarda Rusya, Çin, Mısır ilk üçte yer alırken, Rusya bu yılki yarışlarda iki kez birincilik elde etti. Sıralamada Rusya, Mısır ve Çin'i Özbekistan takip etti.

Uluslararası Askeri Oyunları 4 Ağustos'ta, konser ve havai fişek gösterileriyle son bulacak.