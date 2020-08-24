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TÜV Rheinland, Sedex Sanal Değerlendirme esaslı sosyal denetimler gerçekleştiriyor

TÜV Rheinland, Sedex Sanal Değerlendirme esaslı sosyal denetimler gerçekleştirmek üzere Sedex'in onayını alan birkaç şirketten birisi olduğunu duyurdu.

TÜV Rheinland, Sedex Sanal Değerlendirme esaslı sosyal denetimler gerçekleştiriyor
24.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:20

TÜV Rheinland, Sedex Sanal Değerlendirme esaslı sosyal denetimler gerçekleştirmek üzere Sedex'in onayını alan birkaç şirketten birisi olduğunu duyurdu.

TÜV Rheinland, Sedex Sanal Değerlendirme esaslı sosyal denetimler gerçekleştirmek üzere Sedex'in onayını alan birkaç şirketten sadece birisi olduğunu duyurdu. Verilen bilgiye göre değerlendirmeler, uluslararası çapta kullanılabilir ve geniş çağlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere uygulanabilir. Bu kapsamda; TÜV Rheinland, Sedex Company'nin akredite bir üyesi ve Sedex üyelerinde ve bu üyelerin tedarikçilerinde uzaktan denetimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin teknik gereklilikleri yerine getiriyor. Söz konusu sanal denetimlerin yardımıyla şirketlerin sosyal ve etik gerekliliklere uyup uymadığı kontrol ediyor. Amaç, koronavirüs pandemisinin yaşandığı zorlu zamanlarda ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerinde daha fazla şeffaflık ve güvenlik sağlamaktır.

Verilen bilgiye göre Sedex Sanal Değerlendirmesi, SMETA kataloğuna dayalı ve çalışma şartları, iş güvenliği, hijyen ve çevre yönetimi gibi kriterleri ele alıyor. Koronavirüs döneminde gerekli saha denetimlerini gerçekleştirebilmek için konumların fiziksel olarak ziyaret edilmesi imkansız. Sanal Değerlendirme, SMETA denetimlerinin gerçekleştirilememesi halinde şirket ve tedarikçi konumlarının sosyal ve etik yapılarının uzaktan denetim vasıtasıyla kontrol edilmesini sağlıyor.

TÜV Rheinland Sistemler Başkan Yardımcısı Frank Dorssers konu hakkında şöyle konuştu: "TÜV Rheinland, bu sanal denetimler gerçekleştirmek üzere onaylanmış birkaç şirketten birisidir. Özellikle mevcut korona koşullarında bu yenilikçi uzaktan denetimler, şirketlerde ve şirketlerin tedarikçilerinde sosyal ve etik ilkelerin gerekli görüldüğü şekilde sürdürülmesini ve iyileştirilmesini sağlamaktadır." Test hizmetlerinin uluslararası sağlayıcısı olan şirketimiz, 2019 yılında dünya çapında bin 200'den fazla SMETA denetimi gerçekleştirmiştir. Değerlendirme işlemi birkaç aşamada gerçekleşmektedir. İlk olarak şirketimiz, bir konumun uzaktan denetim için uygun olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu kontrol, Sedex tarafından tanımlanan farklı kriterlere dayalıdır. Uzaktan denetim, tüm gerekli parametreler yerine getirildikten sonra planlanmaktadır. Ardından şirketimizin denetçileri, video teknoloji vasıtasıyla şirkette sanal bir tur gerçekleştirmekte ve sahayı, yönetim sistemini ve ilgili belgeleri incelemektedir. Değerlendirme tamamlandıktan sonra şirketler, Sedex platformuna yüklenen bir rapor almaktadır. Raporla birlikte şirketler, kurumsal sosyal sorumluluğun kendileri için önemli olduğunu ve özellikle koronavirüs kapsamında sosyal ve etik standartlara yatırım yaptıklarını vurgulamaktadır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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