SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› TUV Rheinland, kimyasal yönetimindeki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu - Ekonomi
GATEWAY, Ekonomi

TUV Rheinland, kimyasal yönetimindeki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu

TUV Rheinland, kimyasal yönetimindeki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu.

09.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:54
TUV Rheinland, kimyasal yönetimindeki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu

TUV Rheinland, kimyasal yönetimindeki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu. Şirket tarafından belgelendirilen kimyasal formülasyonun, ZDHC Gateway Kimyasal Modül kapsamında tescillenebildiği ve listelenebildiği bildirildi.

Bağımsız denetim hizmetleri alanında faaliyet gösteren TUV Rheinland, Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Vakfı'nın Üretimde Kısıtlanmış Madde Listesi 2.0 (MRSL 2.0) için Seviye 3 Test ve uygunluk belgesi sağlamak üzere onay aldıktan sonra tekstiller, hazır giyim ve ayakkabı sektörüne ilişkin kimyasal yönetim çözümlerinin küresel sağlayıcısı olma pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu. Şirket tarafından belgelendirilen kimyasal formülasyonun, ZDHC Gateway Kimyasal Modül kapsamında tescillenebildiği ve listelenebildiği bildirildi.

Şirket tarafından, ZDHC'nin 'Sıfır Yol Haritası' girişiminin üç odak alanının tamamında ve Greenpeace'nin DETOX kampanyası olan Girdiler, Süreçler ve Çıktılar kapsamında sonraki seviye TOXPROOF Test ve Belgelendirme programı ile özgün, tek merkezden çözüm sunulduğu aktarıldı.

TUV Rheinland Softlines Küresel Başkan Yardımcısı Mohammed Dkhissi konu hakkında şöyle konuştu: "Bitmiş ürünleri yıkayarak ve istenmeyen kimyasal maddeleri teslimat öncesinde kanalizasyon sistemine boşaltarak 'temiz' nihai ürün üretmek, artık endüstri için yeterli değil. Markalar, perakende alıcılar ve artan sayıda deneyimli son kullanıcı, üretim sürecinin baştan sona temiz olduğunu gösteren kanıt istemektedir. Bu ihtiyacı karşılamak, sorumluluktan daha fazlasını gerektirmektedir. Dünyanın en çok saygı duyulan endüstri standartları kurumu olan ZDHC onayıyla desteklenen şirketimiz gibi bağımsız bir test ve belgelendirme ortağının sağlayabileceği bir itibar gerektirmektedir. Geçerli programdaki en yüksek seviye olan Seviye 3 onayı, Bangladeş, Hindistan, Türkiye ve Almanya'daki laboratuvarlarla birlikte Çin, Tayland ve Vietnam gibi APAC lokasyonları dahil olmak üzere şirketimizin kapsamlı global test ve belgelendirme ağını kapsamaktadır. Yüksek talep gören MRSL 2.0 test ve belgelendirme hizmetlerini tamamlamaktadır"

Dkhissi sözlerini şöyle sonandırdı: "TUV Rheinland'ın ZDHC MRSL Seviye 3 Uygunluk programı, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı tedarik zincirinin her bir adımında bulunan oyuncuların belgelendirilmiş güvenlik standartları vasıtasıyla sorumluluk riskini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. ZDHC'nin en yeni Seviye 3 MRSL 2.0 onayı ile programımız, işletmelere rekabetçi konumlarını güçlendirecek ve müşterilere satın alma kararı verirken benzersiz bir karar verme desteği sağlayan daha güçlü bir yöntem sağlamaktadır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek Ekonomi
Doğal gazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Ekonomi
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Et ve Süt Kurumu, depolarındaki etlerin çürüdüğü iddialarını yalanladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Özlem Zengin Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Ekrem İmamoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Nisan Polis İspanya
Şu an buradasınız: TUV Rheinland, kimyasal yönetimindeki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 11:17:59. #1.14#
title