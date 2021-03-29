Son dakika haberleri... Tutuşturmak için sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu kulübede çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tutuşturmak için sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu kulübede çıkan yangında yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tutuşturmak için sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu kulübede çıkan yangında yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki fidan üretim işletmesinin kulübesinde Y.M, R.T. ve S.B, sobayı benzinle tutuşturmaya çalıştı.

Sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu kulübede yangın çıktı. Bu sırada R.T, kulübedeki banyoya sığındı.

Arkadaşları hortumla su sıkıp alevleri söndürerek R.T'yi kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, elleri yanan ve dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale etti.

Y.M, AA muhabirine, sobayı yakmak isterken yangın çıktığını, alevlere müdahale edip banyodaki arkadaşlarını kurtardıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan