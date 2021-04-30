Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede yangın çıktı.

Olay, Ata Mahallesi'nde bulunan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şantiyede saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede henüz bilinmeyen bir nedenle malzemelerden alevler yükselmeye başladı. Şantiyede çalışan personel durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması tek teselli kaynağı olurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı