Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü

Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesindeki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede yangın çıktı.

Olay, Ata Mahallesi'nde bulunan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şantiyede saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde asfalt malzemelerinin bulunduğu şantiyede henüz bilinmeyen bir nedenle malzemelerden alevler yükselmeye başladı. Şantiyede çalışan personel durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması tek teselli kaynağı olurken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü
Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü
Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü
Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Fatih'te bina içerisinde yangın çıktı, anne ve oğlu yardım istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Yılmaz Vural Fırat Aydınus Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tutuşan asfalt malzemelerini itfaiye söndürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 17:20:43. #1.14#

title