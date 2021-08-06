Tütünün kooperatifleşme süreci masaya yatırıldı

Adıyaman'ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer tutan tütünün kooperatifleşmesi süreci ile ilgili gelinen son durum masaya yatırıldı.

Adıyaman'ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer tutan tütünün kooperatifleşmesi süreci ile ilgili gelinen son durum masaya yatırıldı.

S.S. Tek Başına İçilebilir Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin ev sahipliğinde Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, sarmalık kıyılmış tütün ticaretine hapis cezası getiren yasanın yürürlüğünün 2022 yılına ertelenmesi ve il genelindeki kooperatifleşme süreci ele alındı.

Marka değeri ve kalitesi oldukça yüksek bir ürün olan ve üretimden değerlendirme aşamasına kadar istihdam sağlayan Adıyaman tütününün kooperatifleşme sürecinin görüşüldüğü toplantıya Vali Mahmut Çuhadar, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ile S.S. Tek Başına İçilebilir Adıyaman Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkan ve üyeleri ile tütün üreticileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda tütün üreticilerine hitap eden Vali Mahmut Çuhadar, kooperatifleşmenin önemine vurgu yaparak, "Tütün, ilimizin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Geçen yılın Haziran ayında Adıyaman'da göreve başladığımda önüme gelen ilk konu tütündü. Kooperatifleşme Adıyaman tütününün kurtuluş reçetesidir. Şu andaki yasal düzenlemelerle bizler kooperatifleri başarılı kılmak zorundayız ve başarılı da olacağız. Tütün Adıyaman'da doğrudan 30 bin aileyi, dolaylı olarak da 150 bin kişiyi yani Adıyaman'ın nüfusunun dörtte birini ilgilendiriyor. Bundan dolayı ne siyaset nede idare bu konuya duyarsız kalmaz. Bizde kalmıyoruz, kalmayacağız. Adıyaman'da yılda 10-12 bin ton civarı tütün üretiliyor. Bizim bu 12 bin ton tütünü değerlendirmemiz lazım. Biz yurt dışından ve çevre illerden gelen ve Adıyaman tütünü ile alakası olmayan tütünü Adıyaman tütünü olarak ülke içinde veya ülke dışında pazarlanmasına izin vermemeliyiz. Bunun yolu da kooperatifleşmekten geçiyor. Kooperatifleşme ile birlikte eğer ihracat imkanını da yakalayabilirsek Adıyaman ve Çelikhan Tütününün marka değerinin 5 kat artacağını iddia ediyorum. Bu tütünü yurt dışına ihraç ettiğimizde sıfır vergi alınacaktır. Adıyaman tütünü gerçek sigara tiryakilerinin bildiği ve tanıdığı bir tütündür. Özellikle tütün üreticilerimizden ricam iyi niyetli olmayan çevreleri dinlememeleridir. Adıyamanlı üreticimizin tütününün değerlenmesinin yolu kooperatiftir. Kooperatiflerde amaç, üyelerininim daha fazla para kazanmasıdır. Kalan 5 aylık süreçte kooperatiflerimiz eksikliklerini seri bir şekilde gözden geçirerek eksikliklerini mutlaka tamamlamalıdır. Bugüne kadar her zaman üreticimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı