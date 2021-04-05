"Tutunmak" sergisi, 13 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak
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"Tutunmak" sergisi, 13 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak

Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
'Tutunmak' sergisi, 13 sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturacak

Yapı Kredi bomontiada Galeri, 8 Nisan'dan itibaren 13 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Tutunmak" adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

Yapı Kredi bomontiada Galeri, 8 Nisan'dan itibaren 13 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Tutunmak" adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

Sanatçılara galeri sisteminden farklı bir destek yapısı oluşturmak amacıyla kurulan BüroSarıgedik'in iş birliğinde düzenlenen sergi, 8 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, salgın sürecinin tüm duygusal ve fiziksel zorluklarına rağmen çalışmaya, üretmeye devam eden sanatçıdan ilham alarak kurgulandı.

Murat Akagündüz, Meriç Algün, Vahap Avşar, Asnax, Ergin Çavuşoğlu, Nejad Devrim, Selma Gürbüz, Gülsün Karamustafa, Gülşah Mursaloğlu, Michael Rakowitz, Ekin Saçlıoğlu, Güneş Savaş ve Viron Erol Vert'in eserlerinin yer aldığı sergi, 8 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Sergi, salıdan cumaya 12.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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