Tütünle Mücadeledeki Başarının Arkasında Erdoğan Var"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, "Türkiye'nin tütünle mücadelesindeki başarısının arkasındaki en önemli unsur, Erdoğan gibi güçlü bir lidere ve iradeye sahip olmasıdır. Her ülkede olsa, her ülke bunu başarır ama maalesef her ülkede yok" dedi.

Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetini Parlamentoda kabul etti.

Kabulde konuşan Necdet Ünüvar, 15 yaş üstü sigara içme oranının yüzde 32'lerden yüzde 27'lere düştüğünü belirtti.

Ünüvar, "Bu düşüş için pek çok politik kararlar alınması gerekiyordu. Hepsini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok büyük bir kararlılıkla ve cesaretle aldı ve arkasında da dimdik durdu. O yasayı gevşetmeye yönelik pek çok adımlar atılmaya çalışıldı ama hiçbirisine taviz vermedi." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu başarılara karşı duyarsız kalmadığını, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörünün, 2013 yılı eylül ayında Türkiye'ye gelerek, Cumhurbaşkanı ve Başbakana, "mpower kriterlerinden" altısını tutturması dolayısıyla ödül takdim ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin Erdoğan döneminde, tütünle mücadelede başarı hikayesi yakaladığına işaret eden Ünüvar, "Ama biz bunu yeterli görmüyoruz, yeni dönemde tütünle mücadeleye yeni başarı hikayelerini ilave edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan, Türkiye'nin başarısından esinlendi"

Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Kristina Mauer Stender de Azerbaycan'ın, tütün kontrol yasasını geçen yılın sonunda çıkardığını belirterek, "Bunu çıkarırken Türkiye'nin tütünle mücadeledeki başarı hikayesinden çok esinlendiklerini söylediler." diye konuştu.

Türkiye'de 15 yaş üstü sigara içme oranının yüzde 32'lerden yüzde 27'lere düşmesini takdirle karşıladıklarını anlatan Stender, "Bunu, gittiğimiz ülkelerde anlatıyoruz. 'Eğer Türkiye yaptıysa, her ülke yapabilir, yeter ki iyi bir liderlik ve irade söz konusu olsun.' diyoruz." dedi.

Stender, hazırlayacakları raporda, hem mevcut durumu yansıtacaklarını hem de bazı önerilerde bulunacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile de görüştüklerini dile getiren Stender, komisyonun tavsiyelerini alarak bunları rapora yansıtmak istediklerini söyledi.

Yeniden söz alan Necdet Ünüvar, Stender'in konuşmasında, "Türkiye yaptıysa her ülke yapabilir" dediğini anımsatarak, "Türkiye yaptı ama her ülke yapamıyor. Çünkü, her ülkede Recep Tayyip Erdoğan gibi kararlı, cesur, hedeflediği noktaya ulaşmak için asla geri adım atmayan liderler yok. Türkiye'nin tütünle mücadelesindeki başarısının arkasındaki en önemli unsur, Erdoğan gibi güçlü bir lidere ve iradeye sahip olmasıdır. Her ülkede olsa, her ülke bunu başarır ama maalesef her ülkede yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar'ın, Stender'e TBMM amblemli tabak hediye ettiği kabulde, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ile Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da yer aldı.