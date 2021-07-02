Tütüncülerin eyleminde gerginlik
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Tütüncülerin eyleminde gerginlik

Tütüncülerin eyleminde gerginlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da tütün üreticisi ve satıcıların eyleminde gerginlik yaşandı.

Adıyaman'da tütün üreticisi ve satıcıların eyleminde gerginlik yaşandı.

İki yıldan beri ertelenen ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu protesto eden Adıyaman'ın kıyılmış tütün üreticisi ve satıcıları Ulu Cami Mahallesinde bulunan tütüncüler Pazarından Demokrasi Parkı'na yürüdü.

CHP İl Başkanı Burak Binzet, İyi Parti İl Başkanı Kenan Doğan'ın da içinde bulunduğu gurup Demokrasi Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyerek olaysız bir şekilde yürüdü.

Burada tütün üreticilerini ve satıcılarını temsilen Mehmet Doğan isimli vatandaş konuşarak, sarmalık tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören yasanın 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girdiğini ve tütüncülerin mağdur olduğunu dile getirdi.

İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, konuşmasında, kanunlar çerçevesinde tütün üreticilerinin tütünlerini satması gerektiğini, buna kimsenin karışmaması gerektiğini dile getirdi.

Polis yürümek isteyen eylemcilere müsaade etmeyince kısa süreli gerginlik yaşadı. Polisler ile üreticiler arasında itişip kalkışmalar oldu. Ortam gerilince Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eylemcilerin arası girerek sakinleştirmeye çalıştı.

Vali Mahmut Çuhadar'ın tütüncülerden temsilciler ile görüşmesi bekleniyor. - ADIYAMAN

Tütüncülerin eyleminde gerginlik
Tütüncülerin eyleminde gerginlik
Tütüncülerin eyleminde gerginlik
Tütüncülerin eyleminde gerginlik
Tütüncülerin eyleminde gerginlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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