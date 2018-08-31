Tütüncü, Site Sorunlarını Dinledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sitelerin yönetimini ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaf ve oda ziyaretlerinin ardından şimdide ilçede bulunan siteleri ziyaret ediyor. Tek tek dolaştığı sitelerin istek ve dileklerini dinleyen Başkan Tütüncü, çocukları da oyuncaklar ve balonlar ile sevindiriyor. Site sakinlerinin sokak aydınlatması, kontrolsüzce araç kullananlara karşı önlem, çocuk parkı, toplu ulaşım güzergahlarının yenilenmesi, peyzaj, semt pazar alanlarının taşınması, güvenlik konuları ile ilgili sıkıntılarını dinleyen Tütüncü, bazı sorun için anında ilgili belediye bürokratlarını arayarak çözüm üretiyor.

"Kepezlilerin her zaman yanındayım"

Kendisine sorunlarını aktaran site yöneticisi ve sakinlerine çözemeyeceği bir işin hiçbir zaman sözünü vermediğini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, söz verdiği tüm hizmetleri de yerine getirdiğini hatırlattı. Hemşehrilerinin huzurlu ve mutlu bir yaşam süreceği bir şehri yönetmek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Başkan Tütüncü, bu anlamda kendisinin 7-24 Kepezlilerin yanında olmaya çalıştığını söyledi. - ANTALYA