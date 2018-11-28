Tütüncü, Personeliyle Bir Araya Geldi

Fen İşleri çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, "Daha yürüyecek çok yolumuz ve daha gidecek çok hedefimiz var. El ele, gönül gönüle vereceğiz ve başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz."dedi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sabah kahvaltısında Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu. Fen İşleri Şantiyesi'ndeki programa Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ile fen işleri personeli katıldı.

Kahvaltının ardından konuşan Tütüncü, önemli hizmetleri Kepez'e kazandırmış bir belediye olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kepez'in neresine, hangi fotoğraf karesine bakılırsa bakılsın belediyenin emeğinin görüldüğünü aktaran Başkan Tütüncü, "Aslında o karelerin tamamında belediyemizin ortaya koymuş olduğu emeğin ve gayretin değişime, dönüşüme kapı aralayan fotoğrafını görüyoruz. Her yerde belediyemizin emeğinin olduğu bir Kepez var. Bunu çalışanlarımızla birlikte başardık." ifadesini kullandı.

"Çalışanlarımla gurur duyuyorum"

"Biz olayın sahne kısmındayız, arka kısmında güçlü bir ekip var."diyen Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:"Fen İşleri çalışanlarımız o güçlü ekibin en önemli unsurlarından birisidir. Fen İşleri'nin bütün çalışanlarıyla gurur duyuyorum. Gerçekten çok önemli çalışmaları birlikte yaptık. Allah birlikteliğimizi daim eylesin, kardeşliğimizi daha da pekiştirsin, güçlendirsin ve bizleri daha aydınlık yarınlara ulaştırsın."

"1200 kilometre asfalt"

Personeline, "Daha yapacak çok işimiz var." mesajını veren Hakan Tütüncü, "Daha yürüyecek çok yolumuz, daha gidecek çok hedefimiz var. El ele, gönül gönüle vereceğiz ve başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. 9. 5 yılda 1200 kilometrenin üzerinde asfalt döktük. 600 kilometre yeni yol açtık. Açtığımız yolları uç uca eklediğinizde neredeyse buradan Samsun'a yol oluyor. Döktüğümüz asfaltları ekleyin buradan Bulgaristan'a kadar asfalt oluyor. Bunlar çok önemli hizmetler. Bu zor yolculukta bize yol arkadaşlığı yapan, Kepez'i geliştiren, değiştiren çalışmaları gerçekleştiren fen işlerindeki değerli kardeşlerime çok teşekkür ederim. Çalışanlarımla gurur duyuyorum. İnanıyorum ki, onlarla daha büyük gurur duyacağımız işleri yapacağız. Birlikte çok daha büyük hedefleri zorlayacağız. Beraber yol yürümeye devam edeceğiz."dedi. - ANTALYA