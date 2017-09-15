Tütüncü, Okullardaki Çalışmaları İnceledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eğitim sezonunun yaklaşmasıyla birlikte okullardaki çalışmaları inceledi.



Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, yeni eğitim-öğretim sezonunun yaklaşmasıyla okulların durumunu takibine öncelik vermeye başladı. Bu kapsamda Tütüncü, Mustafa Adıyaman Ortaokulu ve Mustafa İmam Hatip Ortaokulu'ndaki çalışmaları inceledi. Sınıfların boyanması çalışmasını yerinde gören Tütüncü, okul yönetimleri ve okul aile birlikleriyle görüştü. - ANTALYA