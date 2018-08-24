Tütüncü, Kurban Kesim Yerlerini Denetledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kurban Bayramı'nda hayvan satış ve kurban kesim yerlerini denetledi.

Kurban Bayramı'nda kurban satış ve kurban kesim yerlerini denetleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin bu hizmetleriyle sadece Kepez'e değil tüm Antalya'ya hizmet verdiğini söyledi. Kurban Bayramı'nın ilk günü Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde bayram namazını kılan Başkan Tütüncü, Kepezlilerle ilk bayramlaşmayı da burada gerçekleştirdi. Başkan Tütüncü, Zabıta Müdürü Ali Arslan ve Temizli İşleri Müdürü Adem Deveci ile birlikte canlı hayvan satış ve kurban kesim yerlerini ziyaret ederek, 7'den 70'e herkesle bayramlaştı.

"Üstün gayret gösteriyoruz"

Kasaplara kolaylık, kurban kesenlere de ibadetlerin sevaba dönüşmesini dileyen Tütüncü, Kepezlilerin mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti. Bu yıl da ücretsiz olarak hizmet veren 5 noktadaki kurban kesim alanlarını tek tek ziyaret eden Tütüncü, hijyenik bir ortamda kesim yapılması için üstün bir gayret gösterildiğini vurguladı. Başkan Tütüncü, "Her yıl yaptığımız hizmetlerin üzerine koyarak vatandaşlarımızın mutlu olabileceği bir bayramı yaşatmak için, personelimiz elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Kepez Belediyesi sadece Kepezlilere değil, Antalya'nın he tarafındaki vatandaşlara hizmet üretiyor" diye konuştu. - ANTALYA