Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti

14.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:18
Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl okullarında ziyaret ettiği öğrencileri, pandemi nedeniyle bu eğitim ve öğretim yılında evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her yıl okullarında ziyaret ettiği öğrencileri, pandemi nedeniyle bu eğitim ve öğretim yılında evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilmesiyle, Başkan Tütüncü öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Kimi öğrenciyle evlerinin kapılarında, kimileriyle de apartman bahçesinde görüşen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biliyorum evde çok sıkıldınız. Merak etmeyin, bu günlerde geçecek. Okullarınıza, öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza kavuşup, doya doya sarılacaksınız. Bende sizleri yine okullarınızda ziyaret edeceğim. Parklarda gönlünüzce yine koşup, eğleneceksiniz. Hep beraber biraz daha sabretmeliyiz" diyerek çocuklara moral verdi. Tütüncü, ziyaret ettiği öğrencilere satranç takımı, öğrencilerin kardeşlerine de araba ve bebek hediye etti. - ANTALYA

Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti
Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti
Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti
Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
İnternet kablolarını çalan hırsızlar, öğrencileri mağdur etti
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Yüksekova'da öğretmenlerden öğrencilere evlerinde ziyaret
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına 'Köpeğim size emanet' mesajı attıktan sonra intihar etti
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Falcao Erol Bulut Serdar Aziz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Adana Erkek İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tütüncü, Kepezli öğrencileri ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:28:51. #1.15#
title