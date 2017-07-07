Tütüncü: "İdil'de Devletin Şefkatini Gösteriyoruz"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İdil'de devletin şefkatli yüzünü göstererek terörle mücadeleye katkı koymaya çalıştıklarını söyledi.



Şırnak'ın İdil ilçe Belediyesi'ne kayyum danışmanı olarak atanan Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, 3 başkan yardımcısı, meclis üyeleri, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ve bürokratlarından oluşan 21 kişilik heyetiyle yaptığı ziyaret sonrasında değerlendirme yaptı.



Son 7 aydır belediyecilik danışmalığını yaptığı İdil Belediyesi'nin icraatlarını yerinde inceleyen Tütüncü ile ekibi, vatandaşlarla da çeşitli buluşmalar sağladı.



Terörle mücadelenin tarafıyız



Yaklaşık 20 saat süren ziyaret sonrasında bir değerlendirme yapan Başkan Tütüncü, ülkemizin bekası açısından batıdaki belediyelerin doğudaki belediyeler ile alakalı olmasını çok önemli gördüğünü vurguladı. Yaptıkları vazifenin terörle ve terörü besleyen düşünceyle mücadele etmek olduğunun altını çizen Tütüncü, "Terörle mücadelenin birçok zorlukları vardır. Bu mücadele sadece silahla yapılacak iş değil. Çok kapsamlı olması gereken bu mücadelede, biz belediye başkanları olarak bu mücadelenin tarafı olmak zorundayız" diye konuştu.



Devletin duruşuna katkı koyuyoruz



İnsan odaklı sosyal belediyecilik uygulamalarıyla devletin vatandaşına olan şefkatinin derinden hissedileceğini belirten Tütüncü, İdil'de en fazla bu anlayışın ikame edilmesi üzerinde durduklarını söyledi. Şırnaklılara devletlerinin hemen yanı başlarında olduğunu göstermek istediklerini anlatan Tütüncü, "Aslında bizim yapmaya çalıştığımız, devletin beka konumundaki duruşuna katkı koymaktır. Önümüzdeki ay içinde bir başka heyet ile birlikte yine ziyaret yapmak istiyoruz. Yaz aylarında orada önemli çalışmalar yapılabilir. Üzerimize düşen vazifeyi yapmak istiyoruz" dedi.



Sosyal Belediyecilik önerileri sunuldu



İdil Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İdil Kaymakamı Ersin Tepeli'nin ekibine sosyal belediyecilik hizmeti önerileriyle birlikte, teknik olarak da destek sağladıklarını belirten Tütüncü, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Çalışmalara ışık tutması anlamında çok anlamlı bir gezi yaptıklarını belirten Tütüncü, "Uzaktan bu tip istişareler sürdürsek de orada neler yapıldığını görmek istedik." Yerelin özelliklerine göre tecrübelerini ürün haline getirmeyi çok önemli bulduklarını belirten Tütüncü, yerinde değerlendirme yapma imkanıyla ortak çalışmalar ile ilgili kararlar aldıklarını söyledi.



İdilli çocuklar deniz görecek



Bu gezide kendisini en çok etkileyen hadisenin İdil Müftülüğünün verdiği Kur'an kursu öğrencileri olduğunu anlatan Tütüncü, şevkle öğrenim gören çocukları ödüllendirmek istediklerini söyledi. Çocuklara, 'Aranızda hiç deniz gören var mı?' sorusu karşılığında şaşkın bakışlar gördüğünü belirten Tütüncü, "Sadece birkaçı İstanbul, İzmir gibi yerlerdeki akrabalarını ziyareti sırasında deniz gömüştü. Onlara deniz görmek istemesiniz diye sorunca çok sevindiler. En başarılı 40 İdilli öğrenciye Antalya tatili müjdesi vermeme çok sevindiler."



Gönül köprüsü kuracağız



Böylelikle çocukları Antalya güzellikleriyle buluştururken gönül köprüsü de kuracaklarını belirten Tütüncü, İdille ilgili merkezi insan olan sosyal birçok fikirlerinin olduğunu söyledi. Bu fikirleri hayata geçirmek için çalışacaklarını belirten Tütüncü, "En büyük motivasyon oradaki halkımızdı. Türk insanının kendi yanlarında olduklarını gördüğünde, daha farklı şekilde vatanlarına sarılıyorlar. İnşallah tekrar gezimizde de çok büyük faydalarla geri döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Mardin ve Midyat'a da gidildi



Tütüncü, İdil'den sonra Mardin ve ilçesi Midyat'a da gittiklerini açıkladı. Midyat'ın doğu kültürünü kompoze edildiği güzel bir şehir olduğunu hatırlatan Tütüncü, özelikle yakın geçmişe bakıldığında herkesin hatıralarında canlanan pek çok yaşanmışlıkları gördüklerini söyledi. Filmlerde ve popüler dizilerde kullanılmış Midyat mekanlarını gördüklerini belirten Tütüncü, atölyeleriyle yaşan Mardin Müzesi'ne de gittiklerini söyledi.



Anadolu'nun kardeşliği



Mardin ziyaretlerinin en önemli duraklarından birisinin de Mor Gabriel Manastırı olduğunu belirten Tütüncü, yaklaşık bin 700 yıllık yapının Anadolu'daki inanç farklılıklarının nasıl dostça kardeşçe yaşanabildiğini gördüklerini söyledi. Doğunun bu güzelliklerini görerek güzel bir motivasyonla döndüklerini belirten Tütüncü, Ağustos ayında ikinci bir ziyaret planladıklarını söyledi. - ANTALYA