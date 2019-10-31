Tütüncü, gençlerle buluştu

31.10.2019 13:50

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez Gençlik Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Tütüncü, gençlerin daha büyük hedefleri yakalayabilmeleri için tecrübelerini ve fikirlerini aktardı.

Gençlerin, geleceğin Türkiye'sinin taşıyıcıları olduğuna dikkati çeken Tütüncü, "Her bir genç bu ülkenin aydınlık geleceğidir ve çok değerlidir. En önemli sorumluluğumuz gençlerimize iyi bir eğitim ortamı sağlayabilmektir. Gençleri iyi eğitmeliyiz ki geleceğimiz aydınlık olsun" diye konuştu.

Gençlere inandığını ve güvendiğini vurgulayan Tütüncü, gençlere seslenerek, donanımlı yetişmeleri için kendilerine sunalan imkanlardan yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA